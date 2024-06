Cesena, D’Aversa “sforbicia” lo staff

In attesa di un’impennata e di comunicazioni ufficiali da parte del Cesena, si registrano alcune novità sul “fronte D’Aversa”, ad oggi candidato numero 1 per sostituire Toscano sulla panchina del Cavalluccio. Ieri rimbalzavano voci di un interessamento del Bari, che avrebbe messo gli occhi sull’ex allenatore del Parma, ma al momento la priorità dei pugliesi è un’altra: la scelta del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Polito e che di conseguenza sceglierà l’allenatore. D’Aversa sarebbe finito anche nel mirino del Venezia neopromosso in A, che si separerà da Vanoli, ma non è certo il candidato forte dei lagunari, a differenza di Cesena, dove continua a essere in pole position.

Se (come sembra) sarà il nuovo allenatore del Cavalluccio, D’Aversa sarebbe disposto a dare una sforbiciata al proprio staff, che un anno fa a Lecce prevedeva ben sei figure. La prima novità sarebbe rappresentata dal vice, che non sarebbe più l’ex terzino Andrea Tarozzi ma Salvatore Sullo, pronto a lasciare l’incarico di collaboratore tecnico. Da capire se D’Aversa vorrà portare due preparatori atletici e a chi affiderà l’incarico di match analyst. Quest’ultimo ruolo potrebbe ricoprirlo Simone Greco uno dei due preparatori potrebbe essere Danilo Massi, mentre non ci sarà Riccardo Ragnacci, che a Cesena aveva già lavorato con Bisoli e che avrebbe richieste dalla Serie A. Il club bianconero può invece mettere a disposizione Antonello Degiorgi, che quest’anno ha svolto un eccellente lavoro come preparatore dei portieri, mentre andrebbe definito il ruolo di Massimo Magrini, che si occupa del recupero infortunati. Il nuovo allenatore dovrà anche decidere la data del raduno previsto in sede, presumibilmente alla fine della prima settimana di luglio. Successivamente, dopo i consueti test atletici, il Cesena salirà ad Acquapartita sabato 13 luglio e resterà in ritiro all’Hotel Miramonti fino alla fine del mese.

Under 20 bianconera

Oggi alle ore 17 a Coverciano i tre azzurrini Pieraccini, Francesconi e Berti sfideranno in amichevole la nazionale di Spalletti (in campo chi non ha giocato ieri contro la Turchia). Domani alle 11, invece, l’Under 20 di Bollini affronterà l’Under 19 azzurra.

