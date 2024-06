Cesena-D’Aversa: fumata bianca. Due anni di contratto: con lui il vice Sullo, due preparatori atletici e un match analyst

La fumata bianca c’è stata: sarà Roberto D’Aversa il nuovo tecnico del Cesena. In giornata sono stati sistemati tutti i dettagli ed entro venerdì sarà posta la firma su un contratto di due anni. D’Aversa succede al tecnico dei record Domenico Toscano (che a ore dovrebbe risolvere il contratto per poi accasarsi al Catania) e avrà il compito di guidare i bianconeri in Serie B. Avrà al suo fianco uno staff composto da sei uomini: D’Aversa sarà seguito dal vice Salvatore Sullo, da due preparatori atletici e da un match analyst (i nomi sono ancora oggetto di valutazione), mentre il Cesena gli metterà a disposizione il preparatore dei portieri Antonello Degiorgi e il preparatore atletico Massimo Magrini, che si dedicherà al recupero degli infortunati.