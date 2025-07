Cesena, Curva Mare verso un altro sold-out: “Tifosi bianconeri in Ferrovia? Molto complicato”

Curva Mare a un passo dal “tutto esaurito”. Per il secondo anno consecutivo, il settore più caldo dello stadio Manuzzi farà registrare il sold out durante la campagna abbonamenti e, di conseguenza, al botteghino non saranno messi in vendita i biglietti per le singole gare di campionato 2025-2026, proprio come accaduto nella scorsa stagione: in vendita restano solo 70 tessere circa, che saranno “polverizzate” all’inizio della prossima settimana. Il sold out in curva riporta a galla uno dei temi più caldi riguardanti l’Orogel Stadium (già sottoscritte 6.286 tessere in totale): il rapporto tra i posti a disposizione dei tifosi bianconeri e il numero di biglietti riservati ai tifosi ospiti. Come è noto, in curva Ferrovia possono entrare fino a 4.700 persone, poco meno di un quarto della capienza totale dello stadio. In Serie B si tratta di una cifra inavvicinabile anche per i match clou o per i derby, basti pensare che un anno fa nessuna tifoseria era riuscita ad avvicinare la metà della capienza e in alcuni casi ci aveva messo lo zampino l’Osservatorio, applicando restrizioni contro Pisa e Sampdoria, che avrebbero garantito un ottimo seguito. Proprio come un anno fa, durante la campagna abbonamenti, la domanda più ricorrente tra i tifosi è soprattutto una: per quale motivo il Cesena e il Comune, rispettivamente concessionario e proprietario del Manuzzi, non si sono mai mossi ufficialmente per ridurre la capienza del settore ospiti e, di conseguenza, per mettere a disposizione dei tifosi bianconeri altri posti di curva a prezzi più popolari dei distinti o della tribuna?