Seconda stagione di B del Cesena e secondo sold-out consecutivo in abbonamento per la curva Mare. Anche nella stagione 2025-2026 quindi non saranno in vendita i biglietti della curva dei tifosi bianconeri durante il campionato, visto che tutti i posti sono stati prenotati. Una nuova grande dimostrazione di affetto da parte dei tifosi: mancavano poche decine di posti che sono andati esauriti nel pomeriggio di oggi.