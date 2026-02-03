Cesena, “critica irrispettosa”: un turno di squalifica a Mignani

Cesena-Pescara di venerdì sarà senza i capo allenatori in panchina, entrambi squalificati per un turno. L’allenatore bianconero Michele Mignani è stato squalificato “per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.
Un turno anche all’allenatore del Pescara Giorgio Gorgone, “per avere, al 23° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.