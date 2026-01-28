Cesena: Cristian Shpendi vede la porta come nessun altro, ma servono più gol

Un uomo solo al comando. Tra i 533 giocatori che sono scesi in campo, per almeno un minuto, nelle prime 21 giornate di Serie B, ce n’è uno che ha centrato più volte di tutti la porta avversaria: indossa la maglia numero 9 del Cesena e si chiama Cristian Shpendi. Con le tre conclusioni nello specchio effettuate sabato e tutte neutralizzate da Cerofolini, il centravanti bianconero è salito al comando di questa classifica con uno score di 29 tiri all’interno dei pali, che valgono il primo gradino del podio davanti ai mitragliatori veneziani John Yeboah (28) e Andrea Adorante (24). Al quarto posto ci sono Gliozzi del Modena (22) e Coda della Sampdoria (22), mentre la Top 10 è completata da Candellone della Juve Stabia (21), Portanova della Reggiana (20), Cisse del Catanzaro (19), Koutsoupias del Frosinone (19) e soprattutto dal capocannoniere Pohjanpalo del Palermo, che ha tirato in porta 10 volte in meno di Cristian ma ha segnato 4 gol in più. In questa classifica non vengono considerati i tiri che terminano contro i pali: Shpendi ne ha colpiti due, entrambi nella sfida di Catanzaro, che finiscono invece nel totale complessivo delle conclusioni. In questa graduatoria si sommano i tiri in porta (sia quelli che finiscono in rete sia quelli parati), i tiri che finiscono sui legni, quelli che terminano fuori e quelli respinti dai difensori. In questa classifica, Shpendi scende al 2° posto alle spalle di Yeboah del Venezia, che ha calciato 71 volte contro le 61 del gemello. Ma il primato nei tiri in porta certifica l’ottimo lavoro in fase offensiva del Cesena ma anche dello stesso Cristian Shpendi.