Cesena, cori da stadio in sala stampa del presidente Aiello per Toscano: “La città meritava tutto questo” VIDEO

Si è preso l’ovazione di tutto lo stadio nel finale insieme a De Rose, chiudendo in gloria una stagione memorabile da 96 punti. E la conferenza stampa è finita con i cori in sala stampa di John Aiello e dei soci Usa per Domenico Toscano. “Non si poteva finire in modo migliore - parte l’allenatore del Cesena - il pubblico mi ha dato una emozione incredibile, li ringrazio di vero cuore. La partita? Vedere giocare i miei ragazzi a questo punto del campionato è una soddisfazione incredibile. Stanno crescendo ancora sul piano del gioco e della qualità a dimostrazione di quello che abbiamo creato. Ora c’è la Supercoppa e i ragazzi spingeranno sempre a fondo”.

I 96 punti? “Era un nostro obiettivo, il coronamento del lavoro dei ragazzi e della società, con una unità di intenti incredibile. I giovani? Abbiamo creduto in loro e loro ci hanno ripagato in modo straordinario, con un crescendo di tutti, giovani e meno giovani”.

L’irruzione di Aiello e i cori dei soci

Ad un certo punto fa irruzione il presidente John Aiello con la Coppa: “Complimenti al mister, allo staff, a tutti i giocatori, sono molto orgoglioso per i tifosi e per la città, che almeno si merita la serie B”.