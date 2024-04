Cesena: Corazza nella top ten dei migliori cannonieri di sempre

A Simone Corazza sono stati sufficienti due campionati per entrare tra i migliori 10 cannonieri bianconeri a livello professionistico. Con quello di domenica contro la Juventus Next Gen sono diventati 27 i gol complessivi firmati dall’attaccante di Latisana.

La speciale classifica dei bomber del Cavalluccio in campionato (play-off e spareggi compresi) vede saldamente al comando il “Bisonte” Dario Hubner (75) seguito dal “Condor” Massimo Agostini (67). Il podio è completato da Emiliano Salvetti (45) che, a differenza dei primi due, non era una punta. Segue a quota 30 Simone Cavalli in due stagioni all’attivo, come Corazza che teoricamente potrebbe ancora raggiungerlo nelle tre giornate che restano alla fine del torneo in corso. Due anni in bianconero anche per Carlo Taldo (29) che precede Emanuele Chiaretti (28). Affiancano Corazza in settima posizione con 27 reti Mattia Bortolussi (anche lui in due campionati) e Marco Bernacci.

Allargando lo sguardo ai campionati non professionisti (dilettanti e semi-pro), la élite assoluta dei goleador cesenati comprende Giancarlo Magnani (42), Renato Ronconi (40), Paolo Ferrario (34), Giuseppe Margarita (30), Oreste Francia (30), Iro Bonci (30), Giovanni Veglianetti (28) e Antonio Palmas (28). In questo caso Corazza slitta in 15a posizione, al pari di Giuseppe Matassoni (27) e Alvaro Gasparini (27), ma è ancora in tempo per salire qualche gradino. Gli mancano tre reti per entrare nella top 10 di tutti i tempi.