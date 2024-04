Cesena, Corazza e gli altri: ci sono 11 giocatori che già conoscono la B

Un mondo nuovo per qualcuno, un campionato ritrovato per tanti altri. Nella rosa del Cesena che ha festeggiato lo scorso 30 marzo la promozione e che sta concludendo la stagione prima di affacciarsi al piano superiore ci sono ben 11 giocatori sotto contratto e di proprietà del Cavalluccio che hanno già assaggiato la Serie B. C’è chi vanta solo qualche gettone, chi almeno un campionato e chi potrebbe addirittura festeggiare le 100 presenze in campionato proprio l’anno prossimo con la maglia bianconera. Insomma, se per qualcuno (vedi soprattutto i giovani) sarà un salto nel vuoto alla scoperta di una nuova categoria, per tanti altri punti di riferimento dello spogliatoio di Toscano la B non è e non sarà certo una novità. Ecco la possibile formazione dei giocatori sotto contratto che ha già disputato almeno una gara al piano superiore: Pisseri in porta; Piacentini, Prestia e un adattato Donnarumma in difesa; tre mediani come Saber, De Rose e Varone in mezzo e infine un trequartista come Chiarello e tre punte come Kargbo, Corazza e Ogunseye. Il dodicesimo uomo sarebbe Edoardo Pierozzi, in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto e ammirato tra i cadetti con tre maglie (Alessandria, Palermo e Como per un totale di 24 presenze e 1 gol), mentre Luca Coccolo si separerà dal club bianconero il 30 giugno e saluterà la Romagna.

I più presenti

La prima domanda sorge spontanea: qual è il giocatore dell’attuale rosa a disposizione di Toscano ad aver giocato più partite di campionato (playoff e playout esclusi) in Serie B? Davanti a tutti c’è Simone Corazza, che non è solo il primatista di presenze ma anche di reti: 83 gettoni e 17 centri per il Joker, con le maglie del Novara (dove aveva vinto la C proprio con Toscano) e successivamente dell’ Alessandria nella disgraziata stagione 2021-2022 terminata con la retrocessione e il trasferimento a Cesena. Alle sue spalle c’è Daniele Donnarumma, reduce da un triennio al piano superiore con la maglia del Cittadella, ma anche da una manciata di partite da giovanissimo con la Nocerina nell’ormai lontano 2011: in totale le presenze in B del mancino di Gragnano sono 78, con un gol all’attivo. Sul podio ci sono curiosamente tre giocatori a pari merito: Giuseppe Prestia, Francesco De Rose e Ivan Varone. Il difensore e i due centrocampisti vantano 61 partite in B a testa, rispettivamente con uno, zero e sei gol all’attivo. Prestia in Serie B ha indossato le maglie di Ascoli, Crotone e Alessandria. Tre squadre diverse anche per Varone (Ternana, Cosenza e Reggiana) mentre capitan De Rose in B ha giocato solo con la Reggina in due periodi ben diversi: nel 2011-2012 e nove stagioni dopo, nel 2020-2021, prima del trasferimento a Palermo.

Gli altri

Il primo bianconero fuori dal podio è Augustus Kargbo, che tra Reggiana e Crotone ha comunque superato quota 50: nel fatturato ci sono 57 partite di campionato e 5 gol. Vanta una sola stagione tra i cadetti, ma da titolare inamovibile, Matteo Pisseri: 37 presenze su 38 due anni fa ad Alessandria, con una beffarda retrocessione. In quella rosa c’era anche Riccardo Chiarello, in campo 30 volte con 4 gol, mentre Roberto Ogunseye ha giocato 35 volte in B con la maglia del Cittadella, dove è stato anche compagno di Donnarumma. A chiudere la classifica ci sono Saber Hraiech (16 partite con il Carpi) e Matteo Piacentini, che a Modena si è tolto lo sfizio di debuttare in B nell’unica gara disputata tra i cadetti in carriera.

