Cesena contro il Bari con i dubbi Blesa e Diao. Mignani: “Diamo continuità alla vittoria di Reggio”

Il Cesena torna sabato pomeriggio al Manuzzi (ore 15) per sfidare un Bari in crisi di risultati e reduce dal cambio di allenatore (dentro Longo per Vivarini). Per Michele Mignani sarà un’altra gara da ex, ma il passato non conta in questo momento della stagione: “Il Bari ha storia e blasone - conferma Mignani - ma viene da un periodo difficile. Però c’è appena stato il cambio di allenatore, che quasi sempre porta una ventata di entusiasmo e di novità. E per noi diventa più difficile preparare la partita, perchè potrebbero cambiare alcune situazioni tattiche. Durante la settimana abbiamo lavorato bene e vogliamo dare continuità alla vittoria di Reggio”. In attesa di rinforzi dal mercato, la coperta si accorcia ancora: “Mancherà Bastoni, mentre Blesa sta meglio. Con noi ci saranno anche i baby Zamagni e Galvagno”. Questo significa che l’attaccante spagnolo è in dubbio a causa di un colpo al ginocchio preso sabato scorso a Reggio. In caso di possibile forfait, dentro Olivieri dal primo minuto al fianco di Shpendi. In tema di attacco, anche Diao è in dubbio e verrà valutato all’ultimo.