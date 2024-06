Cesena, contatto con Mignani. Toscano gelido sui bianconeri: “Non guardo più indietro, ora c’è il Catania” VIDEO

Dopo avere perso D’Aversa, che ha scelto la Serie A e l’Empoli, il direttore sportivo del Cesena, Fabio Artico, ha messo gli occhi su Michele Mignani, al momento in pole per prendere il posto di Toscano. E’ in corso proprio in questo momento un incontro tra il dirigente bianconero e l’ex tecnico di Modena e Bari. Possibile la fumata bianca anche in serata.

Toscano a Catania

Oggi pomeriggio il Catania ha presentato ufficialmente alla stampa il nuovo allenatore Domenico Toscano, reduce dal campionato dominato con il Cesena. Il tecnico calabrese ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno ed è stato rigido a rispondere sul recente passato. Domanda di un giornalista: è stato il Cesena a non fidarsi più di lei o lei ha preferito altre soluzioni? “Io non guardo indietro - ha replicato gelido, tagliando corto - anche se quello che si è fatto a Cesena rimarrà nella storia. Ora voglio pensare a quello che sarà a Catania. Io amo le sfide e questa è affascinante”.