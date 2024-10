Cesena con la Sampdoria senza Antonucci mentre Kargbo ha recuperato

Una partita di cartello attende il Cesena, che domenica (ore 17.15) riceve la Sampdoria al Manuzzi. Sarà indisponibile Mirko Antonucci per un fastidio muscolare ad un polpaccio: non sembra nulla di grave, ma un malanno sufficiente per metterlo ko per domani. Una partita diversa dalle altre per Michele Mignani, che da giocatore è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria: “Kargbo è invece convocabile - ha detto il tecnico bianconero - sta bene e si allenato con la squadra. Ha risolto il problemino che aveva, non è al meglio ma sarà della partita. Questa per me è una gara speciale essendo genovese cresciuto nella Samp: l’ho già affrontata tante volte da avversario ed è una sfida che non mi lascia mai indifferente”.

Come ha visto Curto? “È uscita una immagine sbagliata di lui, ma io lo difendo con convinzione”.