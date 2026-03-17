Cesena con Ashley Cole in panchina a Mantova

Il via libera è arrivato intorno alle 15.30. Questa sera Ashley Cole potrà regolarmente allenare il Cesena dalla panchina, facendo così il suo debutto assoluto da capo allenatore e in Serie B. La curiosità del pubblico bianconero e, a giudicare dalla risonanza mediatica avuta dalla vicenda, di gran parte degli appassionati di calcio potrà essere soddisfatta. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato il suo benestare: il neo allenatore del Cesena, sarà regolarmente in panchina nel match dello stadio “Martelli” contro il Mantova di questa sera.