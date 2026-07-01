Cesena, comincia un “anno zero”con tante scommesse da vincere

Oggi, mercoledì 1° luglio, si celebra il Capodanno calcistico, la data che ogni 12 mesi segna l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva. La Figc lo inaugura con il primo Consiglio Federale dell’era Malagò, nel quale si discuterà (anche) delle licenze nazionali per l’ammissione ai prossimi campionati professionistici. Per il Cesena, invece, comincia oggi un vero e proprio «anno zero», che fa capolino sul calendario sportivo dopo la rivoluzione trasversale di giugno, il mese in cui la proprietà americana del Cavalluccio ha ingaggiato un nuovo direttore sportivo, necessario dopo le dimissioni di Fusco, e un nuovo allenatore, necessario dopo l’addio di Cole.