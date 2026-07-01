Cesena, comincia un “anno zero”con tante scommesse da vincere

Cesena Calcio
Alessandro Diamanti sarà il primo tecnico debuttante in categoria dopo 14 anni
Alessandro Diamanti sarà il primo tecnico debuttante in categoria dopo 14 anni

Oggi, mercoledì 1° luglio, si celebra il Capodanno calcistico, la data che ogni 12 mesi segna l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva. La Figc lo inaugura con il primo Consiglio Federale dell’era Malagò, nel quale si discuterà (anche) delle licenze nazionali per l’ammissione ai prossimi campionati professionistici. Per il Cesena, invece, comincia oggi un vero e proprio «anno zero», che fa capolino sul calendario sportivo dopo la rivoluzione trasversale di giugno, il mese in cui la proprietà americana del Cavalluccio ha ingaggiato un nuovo direttore sportivo, necessario dopo le dimissioni di Fusco, e un nuovo allenatore, necessario dopo l’addio di Cole.

“Thank you”

Proprio ieri, nell’ultimo giorno di contratto, il tecnico inglese ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per salutare e ringraziare il Cesena e per svelare un particolare. Il titolo è significativo: “Thank you”. E infatti Cole è partito proprio dai ringraziamenti: «Nel giorno in cui si conclude il mio incarico al Cesena, voglio ringraziare i giocatori e tutto lo staff per il loro duro lavoro e per l’impegno che hanno messo negli ultimi mesi. Ero orgoglioso di portare la mia esperienza in un club così appassionato e ho davvero apprezzato la possibilità di lavorare con la squadra, per provare a introdurre una nuova identità e per preparare al meglio la stagione successiva». Nelle ultime righe del post, l’ex terzino di Arsenal e Chelsea ha poi svelato di essere stato lui a non voler restare in Romagna dopo l’arrivo di Andrea Mancini, che però fin da subito aveva comunicato di voler puntare su un profilo diverso, proponendo altri nomi al board: «Dopo alcuni colloqui avuti con il direttore sportivo del club – ha proseguito Cole nel post di ringraziamento - considerando il cambiamento di strategia della società, ho deciso che sarebbe stato meglio per me andare via. Me ne vado con grande rispetto per le persone e ora attendo con ansia la prossima sfida che mi vedrà protagonista».

Al debutto

Il testimone lasciato dall’inglese lo sta per raccogliere Alessandro Diamanti, che il Cesena non ha ufficializzato neppure ieri, ma per il quale è già stato ultimato lo scambio dei documenti. La prima sfida da vincere nella stagione 2026-2027 al via oggi riguarda proprio la panchina. Bocciato Pagliuca, un tipo di profilo non gradito alla proprietà, il Cavalluccio ha scelto di ricominciare appunto da zero, che è anche il totale delle presenze da allenatore in Serie B del 43enne tecnico di Prato. Il Cesena torna così a scommettere su un tecnico debuttante in categoria, con la speranza di non ripetere quanto accaduto nell’ultimo precedente distante ormai 14 anni. Nell’estate 2012, infatti, la scelta di Igor Campedelli di affidare la panchina al fratello Nicola, che non aveva mai allenato in B, si rivelò sbagliata e finì con il “bruciare” l’ex centrocampista di Gatteo, esonerato dopo appena 3 giornate per far posto a Pierpaolo Bisoli, che di Diamanti è stato il primo “padre” calcistico ai tempi del Prato.

Tocca a Mancini

In attesa di vedere all’opera Diamanti, che debutterà sulla panchina del Cesena in una gara ufficiale il prossimo 17 agosto in Coppa Italia contro il Sassuolo, da oggi toccherà all’altra new-entry dell’estate bianconera. Con l’apertura del mercato, Andrea Mancini dovrà allestire una nuova squadra rispettando diversi paletti: budget più basso, valorizzazione dei giovani, cessione di un altro pezzo pregiato per creare una seconda plusvalenza dopo la partenza di Berti, varie ed eventuali. A gennaio il figlio d’arte ha operato molto bene a Genova, rivoluzionando una Sampdoria a forte rischio retrocessione, ma ora dovrà scendere in campo con una disponibilità economica ben diversa. Rispetto a 12 mesi fa, oggi ci sono più giocatori sotto contratto e una plusvalenza è già stata centrata. Ma, rispetto a 12 mesi fa, oggi non si ripartirà da un tecnico e soprattutto da un impianto di gioco già collaudati e conosciuti dalla squadra.

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