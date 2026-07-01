Cesena, comincia un “anno zero”con tante scommesse da vincere

Proprio ieri, nell’ultimo giorno di contratto, il tecnico inglese ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per salutare e ringraziare il Cesena e per svelare un particolare. Il titolo è significativo: “Thank you”. E infatti Cole è partito proprio dai ringraziamenti: «Nel giorno in cui si conclude il mio incarico al Cesena, voglio ringraziare i giocatori e tutto lo staff per il loro duro lavoro e per l’impegno che hanno messo negli ultimi mesi. Ero orgoglioso di portare la mia esperienza in un club così appassionato e ho davvero apprezzato la possibilità di lavorare con la squadra, per provare a introdurre una nuova identità e per preparare al meglio la stagione successiva». Nelle ultime righe del post, l’ex terzino di Arsenal e Chelsea ha poi svelato di essere stato lui a non voler restare in Romagna dopo l’arrivo di Andrea Mancini, che però fin da subito aveva comunicato di voler puntare su un profilo diverso, proponendo altri nomi al board: «Dopo alcuni colloqui avuti con il direttore sportivo del club – ha proseguito Cole nel post di ringraziamento - considerando il cambiamento di strategia della società, ho deciso che sarebbe stato meglio per me andare via. Me ne vado con grande rispetto per le persone e ora attendo con ansia la prossima sfida che mi vedrà protagonista».