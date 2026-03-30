Cesena, Cole ha promesso i play-off: se ci riuscisse, farebbe la storia

«Dobbiamo fare i play-off e li faremo al 100 per cento. Se non dovessimo farcela, sarò io il primo responsabile, il colpevole». Così si era presentato 10 giorni fa Ashley Cole, fiducioso di raggiungere l’obiettivo che gli garantirebbe anche il prolungamento automatico del contratto per la prossima stagione. Detto che il tecnico inglese ha ereditato da Michele Mignani una squadra in calo, ma ininterrottamente in zona play-off dalla 1a giornata, sarebbe la prima volta nella storia che il Cesena si gioca gli spareggi per la promozione (in A o in B) con un tecnico subentrato a campionato in corso.