Cesena, Colacone lascia il vivaio e il club sceglie Succi che non ha il patentino

Un terremoto improvviso dopo la fumata bianca: Roberto Colacone ha rassegnato le dimissioni chiudendo di fatto la sua avventura a Cesena. L’ormai ex responsabile del settore giovanile bianconero, che giovedì aveva incontrato prima il direttore sportivo Fusco e poi il direttore generale Di Taranto, ha deciso (assieme al suo braccio destro Carlo Luisi) di fare un passo indietro e di inviare prima un messaggio e poi una mail nella quale annunciava l’intenzione di rassegnare le dimissioni, nonostante fosse legato al Cavalluccio da un altro anno di contratto. Nella serata di giovedì erano stati gli stessi Fusco e Di Taranto a comunicare la fumata bianca e l’intenzione da parte di Colacone di voler cominciare anche la terza stagione alla guida del settore giovanile («è contento di restare e a settembre/ottobre ci siederemo per il rinnovo», aveva dichiarato Di Taranto), ma nella notte è arrivato l’improvviso dietrofront, che ha spiazzato i due dirigenti e il board. Le dimissioni di Colacone, che ieri ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, sono state accettate dallo stato maggiore del Cesena, che deve trovare velocemente un sostituto. La palla passa anche in questo caso a Di Taranto. Il direttore generale ha dichiarato ieri di voler puntare su una soluzione interna: la prima idea del dirigente bianconero risponde al nome di Davide Succi, oggi coordinatore dell’attività della Cesena Academy e dei Camp bianconeri. Il Cigno non è però in possesso di patentino e quindi non è abilitato a svolgere il ruolo di responsabile del settore giovanile e ora il Cesena proverà a capire se ci sarà la possibilità di avere una deroga (molto difficile) o se sarà possibile trovare un altro tipo di soluzione. Altrimenti Di Taranto dovrà trovare un altro profilo. Era stato sondato anche Massimiliano De Gregorio della Spal, che ha ricevuto una proposta pluriennale e più vantaggiosa dal Ravenna.

