Cesena, Colacone, contratto risolto e ora c’è attesa per le panchine

Il Cesena ha comunicato ieri di aver risolto consensualmente il rapporto con Roberto Colacone, che dieci giorni fa aveva rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile pur avendo ancora un altro anno di contratto. Al suo posto oggi sarà ufficializzata la “soluzione interna” che prevede la figura di Davide Succi, affiancato da Massimo Agostini e Fabrizio Faro, in cima alla piramide. Il prossimo passo riguarderà l’assegnazione delle panchine, con la conferma di Nicola Campedelli in Primavera e la promozione di Gianluca Zanetti all’Under 18, con Christian Lantignotti destinato a salutare dopo una splendida stagione, mentre l’Under 17 andrà nuovamente al confermato Juri Tamburini. In ballo restano Lorenzo Magi e Alessio Serafini, legati a Faro e destinati a restare anche nella prossima stagione, mentre una panchina potrebbe andare ad Alessandro Teodorani, un anno fa vice di Lantignotti in Under 18.