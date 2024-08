Cesena col Sassuolo senza Van Hooijdonk. Mignani: “Ci sono i 3 punti in palio e i duelli da vincere”

Tempo di prima trasferta in campionato per il Cesena, atteso domani sera (Reggio Emilia, ore 20.30) dal Sassuolo neo-retrocesso in B. Dopo una neopromossa come la Carrarese, ecco un avversario che fino a pochi mesi fa giocava in A, ma Michele Mignani va oltre e bada al sodo: “Quello che è uguale per tutti è che ci sono 3 punti in palio, ci sono dei duelli in campo da vincere e c’è una partita in cui noi abbiamo bisogno di dare continuità a prescindere dall’avversario”.

I bianconeri si avvicinano a questa trasferta con giocatori in uscita da piazzare e la rosa da ritoccare. Una situazione che riguarda un po’ tutti e anche lo stesso Sassuolo resta un cantiere aperto: “Sarebbe opportuno iniziare il campionato con il mercato chiuso ma è aperto per tutti, come per noi, quindi bisogna adeguarsi ed accettarlo. Se poi sarà una fortuna non lo so, io guardo in casa nostra e non in casa degli altri”.

Fuori Saber e Van Hooijdonk

Tra i bianconeri oltre a De Rose, Silvestri e Ogunseye ai margini, sono out Saber e Van Hooijdonk. Così Mignani: “Sono tutti convocati a parte Saber e Van Hooijdonk che ha avuto un piccolo problema muscolare, niente di grave, contiamo di riaverlo il prima possibile”.

In cosa deve migliorare innanzi tutto la squadra? “Dobbiamo migliorare in tante cose - replica Mignani - siamo una squadra matura che deve cercare di gestire i momenti di difficoltà. Non possiamo mai ragionare solo in funzione della nostra squadra, c’è un’avversaria davanti”.