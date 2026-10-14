Cesena, Ciofi rinnoverà fino al 2029

Nella giornata di ieri Sandro Mencucci ha fatto il tanto atteso esordio nel nuovo mondo bianconero. L’esperto dirigente fiorentino ha raggiunto Cesena in mattinata e si è subito recato in sede e allo stadio Manuzzi per prendere confidenza con quello che sarà il suo nuovo luogo di lavoro, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte del club.

Ad accoglierlo, tra gli altri, c’era naturalmente anche Corrado Di Taranto, pronto a lasciargli la scrivania e a trasferirsi al Padova. Nel giro di un paio di giorni l’ormai ex direttore generale bianconero firmerà la risoluzione del contratto e, a quel punto, il Cesena potrà ufficializzare Mencucci, che diventerà giocoforza il nuovo amministratore delegato del club. In attesa di definire il passaggio di consegne tra i due dirigenti, la società sta trattando con l’agente di Andrea Ciofi il prolungamento del contratto: il capitano, legato al Cavalluccio fino al 30 giugno 2028, allungherà di un altro anno.