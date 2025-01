Cesena: Ciofi prolunga il contratto fino al 2028

Era nel Cesena in Serie D e ora si sta ritagliando un ruolo da protagonista in Serie B. Andrea Ciofi si candida a diventare un giocatore simbolo del Cesena del terzo millennio e oggi il club ha annunciato il prolungamento del suo contratto fino al 2028. “Tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie C 2023/2024 - scrive il club in una nota - nella presente stagione sportiva Andrea ha superato il traguardo delle 200 apparizioni con la maglia del Cesena Fc ed oggi, con le sue 219 partite disputate in bianconero, è il dodicesimo calciatore con più presenze di sempre nella storia del Club. Tutta la famiglia del Cesena Fc rivolge ad Andrea i migliori auguri per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.