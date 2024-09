Cesena, Ciofi e Curto per una maglia in difesa

Prosegue a Villa Silvia la marcia di avvicinamento al match di domani pomeriggio contro il Mantova, in programma al Manuzzi alle ore 15. Rispetto alla gara di Coppa Italia, nella sfida contro i virgiliani torneranno praticamente tutti i titolari. Gli unici dubbi dovrebbero riguardare la difesa, dove si giocano una maglia Ciofi e Curto, e la trequarti, dove scalpita Mirko Antonucci dopo l’ottima prestazione di Pisa, senza dimenticare l’opzione Tavsan, anche lui in luce all’Arena Garibaldi. A destra, invece, dovrebbe rivedersi Adamo, considerando le imperfette condizioni di Ceesay. Oggi alle 14 è in programma la rifinitura, al termine della quale Mignani comunicherà l’elenco dei convocati.