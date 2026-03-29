Cesena, Ciofi a tutto campo: “Mignani persona limpida, Fusco eccezionale, Cole ha energia e umiltà”

Con 10 anni di ritardo, Andrea Ciofi e Ashley Cole si sono ritrovati nello stesso spogliatoio. Se il 27 gennaio 2016 l’attuale allenatore del Cesena non avesse risolto il proprio contratto con la Roma per trasferirsi a Los Angeles, sarebbe stato compagno per qualche allenamento del difensore bianconero, che proprio durante la stagione 2015-2016 aveva cominciato ad affacciarsi in prima squadra. Dopo essersi soltanto sfiorati sul campo numero 1 di Trigoria, oggi Ciofi e Cole sono due pilastri del Cesena a Villa Silvia: uno da capitano, l’altro da allenatore. E tocca proprio al capitano raccontare meglio l’allenatore.