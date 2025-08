Cesena, ciao Calò: Fusco deve trovare il sostituto in regia

Il Cesena saluta uno dei titolarissimi della scorsa stagione: Calò era stato uno degli uomini più utilizzati da Mignani, che lo aveva schierato in 34 partite di campionato su 38 e nel turno preliminare dei playoff a Catanzaro. Al netto della sciocchezza che gli era costata tre giornate di squalifica (gomitata rifilata a Benali in Cesena-Bari), il centrocampista aveva saltato solo una gara (al quinto cartellino giallo ricevuto) contro la Salernitana nel girone di andata. In altre parole, Calò è stato l’unico giocatore di movimento sempre schierato quando era a disposizione. Ora Mignani avrà necessariamente bisogno di un play e possibilmente anche del suo vice, cioè il sostituto di Mendicino, visto che l’idea è quella di utilizzare sempre il 3-5-2. Una delle due caselle la potrebbe riempire Tommaso Arrigoni, cesenate di Borello, che ha ricevuto una proposta dal Cesena, pronto a riabbracciarlo dopo averlo lanciato nel calcio professionistico nella stagione 2011-2012 (13 presenze in Serie A). Dopo tanta gavetta in C e quattro stagioni e mezzo con la maglia del Como (le prime tre da assoluto protagonista), nel gennaio 2024 si è trasferito al Sudtirol, a cui è legato da un altro anno di contratto. Arrigoni, che Mignani avrebbe acquistato volentieri nello scorso mese di gennaio (i due avevano lavorato insieme a Siena), è reduce da un brutto infortunio: a metà febbraio, prima della gara di campionato contro il Brescia, si è fratturato il malleolo, chiudendo con tre mesi di anticipo la sua stagione (con 20 presenze e 1 gol). Il sogno del Cesena, per il ruolo di play, resta Michele Castagnetti della Cremonese, ma in questo caso la pista è molto più complicata (ma non impossibile) per tanti motivi, a cominciare da quello economico.