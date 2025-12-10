Cesena, ci sono tre giocatori in diffida

Il Cesena ha iniziato già ieri mattina il cammino verso la sfida contro il Mantova in programma sabato alle ore 19.30. Chi è sceso in campo dal primo minuto a Padova, ieri ha fatto solo una seduta di scarico, mentre tutti gli altri giocatori, compresi Berti e Blesa, i primi due cambi di Mignani, hanno svolto un normale allenamento. In campo regolarmente anche Bisoli, che si sta avvicinando giorno dopo giorno alla condizione migliore e che si conta di poter avere più o meno al massimo per la partita contro la Juve Stabia o per quella di Catanzaro.

Da oggi a venerdì i bianconeri si alleneranno sempre di pomeriggio: oggi e domani a Villa Silvia, venerdì al Manuzzi.

Tre in diffida

Tre i giocatori del Cesena andati in diffida domenica: Adamo, Castagnetti e Mangraviti.