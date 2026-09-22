Cesena, chiusa la campagna abbonamenti: curva Mare esaurita

Si è chiusa la campagna abbonamenti del Cesena: saranno 8.108 le presenze fisse ad ogni gara casalinga all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Un numero che rappresenta la somma dei 7.298 abbonamenti sottoscritti dai tifosi bianconeri e degli 810 titoli di accesso riservati a sponsor e partner commerciali del club, testimoniando il loro entusiasmo e la loro fiducia nei confronti del Cesena FC. Inoltre, come già accaduto nelle ultime due stagioni sportive, la Curva Mare si conferma per la terza volta consecutiva già sold-out al termine della campagna abbonamenti.

Il Cesena Fc in una nota “desidera ringraziare tutti i tifosi, gli sponsor e i partner commerciali che hanno scelto di essere in prima persona al fianco del Cavalluccio anche nella stagione 2026/2027, contribuendo a rendere l’atmosfera dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi sempre più unica e magica”.