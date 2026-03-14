Cesena, che tegola: Frabotta si è stirato e salterà la sfida di oggi con il Frosinone

Una tegola in casa Cesena in vista della partita in programma questo pomeriggio alle ore 15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi contro il Frosinone. Oltre al portiere Siano, ai difensori Mangraviti e Magni, al centrocampista Castrovilli, nell’elenco dei 23 convocati non è stato inserito Gianluca Frabotta, vittima di un leggero stiramento che lo costringerà a fare forfait anche martedì a Mantova e quasi certamente pure sabato prossimo contro il Catanzaro. Oggi il suo posto in campo sarà preso da Corazza, al debutto dal primo minuto con la maglia del Cesena. In panchina saranno quindi 4 i giocatori della Primavera: il portiere Fontana, il difensore francese Kebbeh, il jolly di centrocampo Domeniconi e l’attaccante esterno Wade.