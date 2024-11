Cesena, che settimana: nessun avversario ha fatto meglio

Per la lode sarebbero serviti due punti in più, annusati ma non conquistati nella trasferta di martedì all’Arechi. Ma gli esami sostenuti dal Cesena nell’ultima settimana, dalla trappola Brescia alla buccia di banana Sudtirol, passando appunto per il complicato viaggio in casa della Salernitana, hanno promosso i bianconeri. Nessuno, nelle ultime 3 giornate di campionato, ha conquistato più punti del Cavalluccio.

Quasi perfetti

Affacciatosi a quota 11 alla 10a giornata, dopo il rocambolesco 3-5 interno contro la Sampdoria, il Cesena ha cambiato ritmo nella settimana più temuta, con il turno infrasettimanale di Salerno inserito tra due appuntamenti casalinghi tutt’altro che semplici. Servivano risposte e le risposte sono arrivate, perché in questo lasso di tempo la squadra di Mignani ha conquistato 7 punti ed è stata la migliore assieme alla corazzata Sassuolo. Anche i neroverdi, proprio come il Cesena, hanno vinto le due partite in casa senza prendere gol e con gli stessi punteggi (2-0 e 1-0), mentre dal turno infrasettimanale giocato a due passi da Salerno (cioè a Castellammare di Stabia) sono rientrati con un punto. Alle spalle di Cesena e Sassuolo ci sono la capolista Pisa e lo Spezia, le altre due squadre che in classifica sono sopra al Cavalluccio, ma anche la sorprendente Carrarese e le calabresi Catanzaro e Cosenza, tutte a quota 5. Poi comincia il gruppone delle squadre a quota 4 e a quota 3. A 2 punti c’è solo la Salernitana, mentre chiudono la classifica Reggiana, Mantova, Sudtirol e Modena, con le ultime due che nel frattempo hanno cambiato anche allenatore. Nessuno è riuscito a fare l’en plein (3/3 di vittorie) in 8 giorni, ma allo stesso tempo nessuna squadra ha perso tre partite di fila, a testimonianza di quanto sia equilibrato e mai scontato questo campionato. Tanto per fare un esempio, solo Pisa e Sassuolo, cioè le prime due della classe, sono riuscite a vincere tre gare consecutive da inizio stagione ad oggi: i nerazzurri ci sono riusciti tra la fine di agosto e l’inizio di settembre (contro Reggiana, Salernitana e Brescia), gli emiliani subito dopo (contro Cittadella, Brescia e Modena).

Nuovo piano