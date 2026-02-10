Cesena, che passo: 7 punti di vantaggio rispetto a un anno fa

Affiancando l’attuale classifica di Serie B a quella del passato campionato, dopo 23 giornate risulta come la nona in classifica avesse 30 punti dodici mesi fa così come 30 ne ha adesso (la Carrarese) e come la quintultima ne avesse 22 allora e 22 adesso (la Virtus Entella). La differenza, leggendola dai 44°9’ Nord di latitudine e dai 12°15’ Est di longitudine, la fa proprio la squadra che qui gioca: il Cesena anno scorso era, per la classifica avulsa con Bari e Palermo, al 9° posto, quindi la prima esclusa dai play-off. Con 30 punti vedeva i play-out sotto di 8 gradini e la promozione diretta a 20 lunghezze (Sassuolo 52, Pisa 50). Oggi, con 37 punti, il Cesena non solo ha un notevole +7 rispetto a 12 mesi fa, ma ha anche 7 punti di vantaggio (e lo scontro diretto) sulla Carrarese nona ed è addirittura a +15 sulla quintultima, mentre il secondo posto del Monza è 10 punti sopra, che sono tanti, come no?, ma che restano la metà di quelli di allora. Anche se le prime quattro sembrano destinate a fare un campionato a sé (perché tutte segnano più gol e ne incassano meno), il passo che sta tenendo il Cesena (che vince poco meno di una partita ogni due: 11 successi in 23 gare) è notevole.