Cesena, che farsa: congelato Pagliuca, gli Aiello rilanciano per Cole

Sedotto e probabilmente abbandonato. Di sicuro “congelato”. La tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Anzi, attorno al Cesena continua ad aleggiare un caos assurdo e a tratti imbarazzante. La giornata che avrebbe dovuto ulteriormente (se non definitivamente) avvicinare Guido Pagliuca alla panchina del Cavalluccio ha invece contribuito ad alimentare la confusione e ad allontanare il tecnico di Cecina, al quale non è bastato trascorrere quasi 24 ore in Romagna per convincere la proprietà. Che a sua volta ha scelto di prendersi altro tempo e di congelare la posizione del 50enne di Cecina. Che sul far della sera ieri è salito in auto e se n’è tornato in Toscana sconvolto dalla situazione ancor più che infuriato per la decisione.