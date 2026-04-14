Cesena, che crollo in trasferta: nel ritorno una sola vittoria

Dai viaggi di piacere dell’andata ai viaggi da incubo del ritorno. Nel corso di un campionato a due facce, il Cesena ha completamente cambiato le proprie abitudini in trasferta. Se nella seconda parte del 2025, per il Cavalluccio era diventato quasi un piacere giocare lontano dal Manuzzi, in questa prima parte di 2026 sono davvero pochissimi i punti raccolti dalla squadra bianconera lontano dalla Romagna. In estrema sintesi: nel girone d’andata il Cesena da trasferta è riuscito a mantenere un passo da Serie A diretta, mentre la velocità di crociera del girone di ritorno è da retrocessione per una squadra che non segna fuori casa da quasi due mesi. L’ultimo gol “esterno” del Cesena è datato 28 febbraio 2026, in occasione della trasferta di Empoli, quando Cristian Shpendi illuse i bianconeri prima del pareggio di Fila.