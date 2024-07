Cesena, che colpo: in attesa di Mirko Antonucci, dallo Spezia arriva Simone Bastoni

Doppio colpo del Cesena, che dallo Spezia non prenderà solo Mirko Antonucci (trattativa in dirittura d’arrivo) ma ha già preso Simone Bastoni. Operazione definita questa mattina. Bastoni, centrocampista che ha giocato anche terzino sinistro, è reduce dall’ultima stagione con la maglia dell’Empoli in Serie A. Il Cesena lo ha acquistato a titolo definitivo. Simone Bastoni ha giocato più partite in A (88) che in B (appena 14). Nato come mezzala mancina, fu trasformato da Italiano in terzino sinistro: l’attuale tecnico del Bologna non gli diede troppo spazio nel campionato di B 2019-2020, quello conclusosi con la promozione dei liguri in A attraverso i play-off, mentre lo lanciò titolare in A nella stagione successiva. In massima serie ha numeri notevoli: 88 presenze con 7 gol e 16 assist. L’ultimo gol in questa stagione con la maglia dell’Empoli, nel successo in casa del Sassuolo (2-3 con rete decisiva al 94’) che è risultato decisivo per la salvezza. In carriera, Bastoni ha avuto tanti problemi di natura fisica e nelle ultime 4 stagioni ha saltato per infortunio 27 gare in totale.

Si chiuderà invece nelle prossime ore, con la formula del prestito con diritto di riscatto, la trattativa legata a Mirko Antonucci, con cui il Cesena ha già raggiunto l’accordo.