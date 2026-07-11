Cesena, che colpo a livello commerciale: il main sponsor sarà Amadori

Dopo 34 anni Amadori torna ad essere lo sponsor principale del Cesena. L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni: l’operazione è stata messa a segno dal direttore generale Corrado Di Taranto, che giovedì ha definito l’accordo con la famiglia Amadori per i prossimi due anni. Per un biennio il nome della nota azienda dell’agroalimentare di San Vittore di Cesena aveva fatto bella mostra sulle maglie dei bianconeri anche dal 1990 al 1992. Era un Cesena in Serie A con Marcello Lippi in panchina e il brasiliano Silas in campo. Quel Cesena però retrocesse. Amadori rimase anche l’anno successivo in Serie B poi lasciò il posto a Sda.

Nel 2023 c’è stato un riavvicinamento per volontà di Denis Amadori (figlio di Francesco e ad del Gruppo) e di Corrado Di Taranto, che sono stati anche gli attori protagonisti del nuovo accordo. Tre anni fa Amadori è diventato così lo sponsor principale del progetto “Per un calcio integrato”, un impegno che continuerà a mantenere. Un anno fa, il Gruppo Amadori è inoltre diventato il back sponsor (sotto il numero di maglia) della prima squadra. L’azienda agroalimentare e avicola è anche partner del summer camp bianconero.