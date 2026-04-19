Cesena, che botta: Klinsmann resta ricoverato a Palermo e il suo campionato è finito sabato

Sono più serie del previsto le condizioni di salute di Jonathan Klinsmann. Il portiere del Cesena, colpito con una violenta ginocchiata alla testa dal centrocampista del Palermo, Filippo Ranocchia, al 94’ del match di sabato allo stadio Barbera, è ancora ricoverato agli ospedali Riuniti Villa Sofia di Palermo. Sabato pomeriggio gli sono stati applicati 7 punti di sutura alla testa e gli è stato immobilizzato il collo. Proprio il violento “colpo della strega” subìto è oggetto delle valutazioni dei sanitari, che hanno quindi deciso di tenerlo ricoverato e di farlo visitare da altri specialisti. In serata potrebbero esserci aggiornamenti ma in ogni caso si può già affermare con certezza che la stagione di Klinsmann sia finita sabato pomeriggio a Palermo.