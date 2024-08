Cesena: Celia in arrivo, da decidere la pedina di scambio con l’Ascoli

Tutto come previsto. Mirko Antonucci è un nuovo giocatore del Cesena. Arrivato in Romagna nel tardo pomeriggio di martedì, il trequartista ha svolto ieri le visite mediche e firmato il contratto prima di mettersi a disposizione di Mignani per l’allenamento del pomeriggio a Villa Silvia. Arriva in prestito oneroso dallo Spezia con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione. Antonucci, la cui presentazione è slittata di un giorno (avverrà domani al Manuzzi) ha scelto il numero 23. Dopo aver chiuso questa lunga trattativa, Artico è pronto a perfezionare un’altra operazione in entrata. Entro la fine della settimana è atteso a Cesena il laterale mancino Raffaele Celia. Con il giocatore l’accordo è già stato trovato, resta solo da capire chi andrà ad Ascoli nello scambio con i marchigiani: il favorito è Corazza, ma in ballo ci sono anche Ogunseye e Varone. Se per il vice Donnarumma la tavola è stata apparecchiata, resta ancora da riempire la casella riservata al nuovo centravanti: sul taccuino di Artico ci sono tre nomi, uno è l’olandese Van Hooijdonk, in uscita dal Bologna. Dopo aver chiuso col centravanti, Artico penserà al jolly offensivo che chiuderà il mercato delle punte

Arbitro

Da Luca De Angeli a... Luca De Angeli. Il fischietto milanese, che aveva diretto l’ultima gara ufficiale del Cesena un anno fa (il 2-2 contro la Juve Stabia in Supercoppa al Manuzzi), dirigerà anche la prima partita ufficiale della nuova stagione: De Angeli è stato designato per Cesena-Padova di domenica, turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. I suoi assistenti saranno Luca Landoni di Milano e Manuel Marchese di Pavia, quarto ufficiale Claudio Allegretta di Molfetta.

