Cesena: Ceesay, Kargbo e Mendicino in Nazionale

Approfittando della terza pausa stagionale, Mignani ha concesso due giorni di riposo al Cesena, che si ritroverà domani pomeriggio a Martorano. Saranno assenti Ceesay, Mendicino e Kargbo. L’esterno del Gambia salterà per squalifica il match di venerdì 15 contro le Isole Comore mentre giocherà lunedì 18 contro la Tunisia. La Sierra Leone di Kargbo sarà impegnata domani contro il Ciad e martedì 19 contro lo Zambia. Infine Mendicino scenderà in campo domani, sabato 16 e martedì 19 con la Under 19 impegnata nelle qualificazioni agli Europei contro Montenegro, Bosnia e Grecia.

Intanto, la Cremonese ha esonerato Corini e richiamato Stroppa, mentre Colantuono torna alla Salernitana al posto di Martusciello.