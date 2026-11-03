Cesena-Catanzaro: trasferta vietata ai residenti in Calabria e a Firenze

Il Cesena ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti dopo il pareggio di sabato a Bolzano. Alla seduta a Villa Silvia non ha preso parte il solo Schirone, sempre alle prese con problemi di pubalgia. Per la squadra di Diamanti quella iniziata ieri è la prima settimana in cui il lavoro fisico e atletico è gestito da Alberto Pasini, arrivato giovedì alla corte bianconera in sostituzione di Giorgio D’Urbano, andato a Catanzaro insieme a Mignani. Sabato, per Mignani e D’Urbano, ma anche per Vergassola, Campofranco e Insalata sarà la partita da ex all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Tornando ai bianconeri, da oggi a venerdì gli allenamenti si svolgeranno sempre alle 11: a Villa Silvia fino a giovedì (oggi e domani a porte aperte), allo stadio venerdì per la rifinitura.

Via alla prevendita

Partita la prevendita con prezzi e meccanismi noti. Trasferta vietata ai residenti in Calabria e in provincia di Firenze dopo l’agguato dell’anno scorso dei tifosi del Catanzaro a un circolo privato sulla via Emilia.