Cesena-Catanzaro: scontri prima della gara VIDEO

Scontri prima della gara tra Cesena e Catanzaro. Poco dopo le 14 un pullman e quattro pulmini di tifosi ospiti col volto travisato si è fermato davanti al ristorante Margherite Pizze Popolari, all’altezza del distributore Eni sulla via Emilia, andando allo scontro con i supporters cesenati, con lanci di sassi e aggressioni con bastoni. L’intervento delle forze dell’ordine ha poi disperso i facinorosi. Segnalata anche la presenza di tifosi della Fiorentina, gemellati con il Catanzaro. Gli scontri sarebbero stati piuttosto violenti, prima dell’arrivo della Polizia di Stato.