Cesena-Catanzaro: curva Mare in silenzio per i primi 15 minuti

Dopo gli incidenti della scorsa stagione, è stato disposto il divieto di trasferta ai residenti in Calabria e in provincia di Firenze (visto il gemellaggio con i supporters viola) per i tifosi del Catanzaro. Un divieto che non va giù agli ultras del Cesena, che sabato prossimo (inizio ore 15) resteranno in silenzio per i primi 15 minuti di gara. “In occasione della gara interna contro il Catanzaro, preso atto che il settore ospiti sarà privo di ultras avversari, manifesteremo il nostro dissenso contro queste continue e insensate limitazioni. Per i primi 15 minuti di gioco la Curva Mare resterà in silenzio. Non verranno intonati cori né sventolate bandiere, il messaggio al centro della curva deve essere chiaro: trasferte libere.