Cesena, Catania e Ascoli su De Rose, gli abbonati sono 7.245

Raffaele Celia sarà il nuovo vice Donnarumma. Individuato il rinforzo per la fascia sinistra, resta solo da capire quando il classe 1999 dell’Ascoli lascerà le Marche per approdare a Cesena.

I due club continuano ad aggiornarsi per trovare la soluzione e per valutare l’inserimento di uno dei giocatori in uscita dal club romagnolo: il nodo della trattativa, che al momento ha Simone Corazza in pole position per rinforzare l’attacco dell’Ascoli, resta questo, poi il Cesena completerà anche il pacchetto esterni. Dopodichè Artico si butterà sul centravanti: Sidney Van Hooijdonk resta uno dei favoriti.

Oltre a completare la rosa con due giocatori offensivi e un mancino da affiancare a Donnarumma sulla fascia sinistra, il direttore dell’area sportiva continua a lavorare sulle cessioni. Il gruppo va inevitabilmente sfoltito e (almeno) sei protagonisti dell’ultima promozione sono in uscita. Tra questi c’è Francesco De Rose, al quale è stato comunicato di non rientrare nei piani per la nuova stagione. Sul centrocampista cosentino è tornato forte il Catania. Mimmo Toscano lo rivorrebbe volentieri alle proprie dipendenze dopo l’ultimo biennio trascorso insieme in Romagna, ma al momento il club siciliano deve prima vendere per sfoltire una rosa extralarge. Sempre su De Rose si è fatto vivo anche il Pescara, visto che il nuovo tecnico Silvio Baldini conosce bene l’ormai ex capitano del Cesena, con il quale ha vinto la C a Palermo due anni fa.

La campagna abbonamenti bianconera intanto ha raggiunto quota 7.245, mentre per quanto riguarda la prevendita per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa con il Padova i biglietti venduti sono 1.859, di cui 195 ospiti.