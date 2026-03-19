Cesena, Castagnetti verso un nuovo forfait

Il Cesena è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio, con una seduta di scarico per chi ha giocato a Mantova, mentre tutti gli altri bianconeri hanno lavorato regolarmente sul campo. Sabato pomeriggio (ore 15) il Cavalluccio affronterà un Catanzaro sicuramente più riposato, visto che la gara dei giallorossi contro il Modena è stata rinviata a data da destinarsi causa maltempo. Per il suo debutto al Manuzzi, il tecnico Ashley Cole (ancora senza il vice Mesure, annunciato dal club e mai arrivato da Londra) potrebbe recuperare solo Magni, mentre è decisamente più difficile che sabato pomeriggio possa esserci Castagnetti. Impossibile il recupero di Mangraviti, che tornerà dopo la sosta assieme a Frabotta e a Castrovilli.