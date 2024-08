Cesena-Carrarese: venduti 1.532 biglietti, abbonamenti oltre quota 7.600

Sono cominciate ieri le ultime due settimane di mercato, con la sessione estiva 2024 che terminerà alle ore 20 di venerdì 30 agosto. Da lunedì Fabio Artico proverà a piazzare almeno tre dei cinque esuberi ancora in rosa: De Rose viaggia verso Catania, su Silvestri c’è mezza Serie C mentre Latina e Feralpi hanno fatto un sondaggio per Ogunseye. Solo dopo aver piazzato almeno un paio di questi giocatori, si valuteranno le ultime due o tre entrate. Nel frattempo, la squadra sta continuando a lavorare a Villa Silvia, dove ieri è andato in scena il penultimo allenamento della settimana che porta al debutto in campionato contro la Carrarese.

Per la gara contro gli apuani non sono previsti stravolgimenti rispetto alla sfida vinta sabato scorso a Verona: l’unico dubbio dovrebbe riguardare la fascia destra, dove Ceesay e Adamo si giocano una maglia. Dopo un giorno di pausa, ieri mattina è ripartita la prevendita per la sfida di domani sera: al momento sono 1.532 i biglietti venduti, ai quali vanno aggiunte le 7.601 tessere sottoscritte durante la campagna abbonamenti, che chiuderà prima dell’inizio di Cesena-Carrarese. Tornando alla prevendita, sarà possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket e anche al Coordinamento (oggi dalle 9 alle 12.30 mentre domani dalle 14 alle 20). Domani i biglietti saranno disponibili anche ai botteghini del Manuzzi.