Cesena, cambio al vertice: Mike Melby nuovo presidente

Il Cesena Fc ha annunciato il cambio al vertice, con Mike Melby al posto di John Aiello. Un cambio atteso da mesi e ora perfezionato a tutti gli effetti. “Cesena Fc - si legge in una nota - comunica che l’assemblea straordinaria dei soci, tenutasi giovedì 24 settembre 2026, ha elevato a quattro il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato consigliere Michael J. DeLuca Melby, attribuendo allo stesso la carica di presidente. John Frank Aiello e Anthony Scotto, già copresidenti del Cesena FC, hanno contestualmente assunto la carica di vicepresidenti, e Massimo Agostini continuerà nel ruolo di consigliere”.

“Sono profondamente onorato - ha dichiarato Michael Melby - di assumere questa carica che intendo svolgere con la massima responsabilità verso tutta la comunità bianconera. In questi anni ho vissuto in prima persona Cesena e la Romagna, e sono stato travolto dalla passione e dall’amore per il Cavalluccio. Sono entusiasta di proseguire nel percorso di rafforzamento e crescita del Club, insieme a John, Anthony e a tutte le persone che quotidianamente lavorano per il Cesena Fc”.

“Il nostro viaggio con il club - ha affermato John Aiello - è stato incredibile. Mike è stato un supporto fondamentale per anni ed ora noi siamo entusiasti nel continuare a lavorare insieme con lui nel prossimo capitolo di crescita del Cesena Fc.”