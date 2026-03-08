Cesena cambia look: arriva Macron. Il paradosso di un club dove Artico è l’unico dirigente non in scadenza

Oltre a Mignani e al suo staff, anche l’attuale area tecnica del Cesena (il direttore generale Corrado Di Taranto, assunto nell’estate 2024, e il direttore sportivo Filippo Fusco, tesserato a luglio 2025) sono con il contratto in scadenza. Il solo ad essere legato al club bianconero anche per la prossima stagione (con addirittura un’estensione fino al 2028 nel caso il Cesena entro il 30 giugno 2027 salisse in A) è Fabio Artico, che del Cesena non è più direttore sportivo da 9 mesi e che di fatto è stato l’ultimo a usufruire dei contratti folli distribuiti dalla proprietà americana nel semestre successivo alla promozione in Serie B.

Arriva Macron

In scadenza c’è pure il contratto con lo sponsor tecnico Erreà, arrivato all’ultimo anno del triennale sottoscritto nel 2023. E ultimo anno sarà, perché il marketing del Cesena Fc ha trovato l’accordo con quello che sarà il brand che vestirà il Cavalluccio nel futuro prossimo: è la Macron. Ed è una novità assoluta perché mai il Cesena aveva indossato il materiale dell’azienda bolognese creata nel 1971. Resta da firmare il contratto, su cui stanno lavorando i rispettivi studi legali, ma l’accordo è stato trovato un mese fa su tutta la linea e avrà durata triennale: fino al 30 giugno 2029.

Gli sponsor tecnici

Il primo marchio a comparire sulle maglie bianche con bordi neri del Cesena fu, nella stagione 1977-1978, la Umbro. In precedenza le maglie erano semplicissime e venivano fornite da ditte locali. Nella stagione 1978-1979, il Cavalluccio si “palleggiò” tra due sponsor tecnici: Admiral e Adidas, con quest’ultimo brand che segnerà per anni la storia del Cesena. L’accordo commerciale in esclusiva tra la società tedesca di articoli sportivi e il club bianconero venne sottoscritto nel 1980 e il Cesena vestì ininterrottamente Adidas fino alla stagione 2003-2004. Negli ultimi 20 anni c’è poi stato un gran valzer di marchi: Lotto dal 2004 al 2007, quindi Mass fino al 2009, di nuovo Lotto nel 2009-2010 con rottura dell’accordo dopo la promozione in Serie A e il ritorno ad Adidas, rimasto per tre stagioni al fianco del Cesena. Nel 2013-2014 il “debutto” con Erreà, la vittoria del campionato e il ritorno (obbligato per evitare strali legali) con Lotto, abbandonato nella Serie A precedente e poi rimasto legato al Cesena fino al fallimento del 2018. I primi 4 campionati del Cesena Fc furono griffati Mizuno, poi il caos creato da Lewis nell’estate 2022 per passare con Kappa, mollata dopo 12 mesi per andare da Erreà, il brand del ritorno in B e di questi due anni cadetti.