Cesena, caccia al direttore sportivo: Nicholas Aiello ha incontrato Floccari

Parallelamente a quelle ancora da giocare in campo, nell’agenda del Cesena c’è una partita ancora più importante che determinerà il futuro del club bianconero e che riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo. Tra i tanti nomi valutati dalla proprietà, in questo momento ce n’è uno che ha scalato rapidamente diverse posizioni nell’indice di gradimento del club e che oggi è in pole position. Si tratta di Sergio Floccari, classe 1981, un profilo giovane ma con poca esperienza che tra il 2023 e il 2024 è stato coordinatore tecnico del settore giovanile del Monza e successivamente braccio destro del direttore sportivo Mauro Bianchessi, occupandosi dei giocatori in prestito e gestendo i rapporti tra prima squadra e settore giovanile del club brianzolo. Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto tra il Cesena e l’ex attaccante di Rimini e Lazio, che dal 2012 vive a San Marino e che è stato spesso al Manuzzi in questa stagione (era presente anche sabato scorso). In mattinata Floccari ha incontrato Nicholas Aiello, vice president of operations del Cesena. I due si sono ritrovati di fianco alla sede del Coordinamento, seduti al tavolino del Mondo Caffè con tanto di computer, ed hanno presumibilmente toccato diversi temi caldi di un’estate che si annuncia bella ricca e soprattutto fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. Quello dell’ex centravanti è il profilo che stuzzica di più, ma non l’unico sul taccuino del Cavalluccio: negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Davide Vaira, che si è appena separato dal Pisa, che un anno fa di questi tempi aveva riportato in Serie A dopo più di 30 anni.