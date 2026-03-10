Cesena, c’è un foglio bianco da riempire: chiusa la porta, ora vanno ritrovati i gol

La prima missione è stata centrata a Modena. Dopo 5 giornate senza una fase difensiva degna di questo nome, con 14 gol incassati, il Cesena è riuscito a coprirsi al Braglia, con Klinsmann che ha chiuso la porta in trasferta dopo più di 4 mesi (Sudtirol-Cesena 0-1 del 25 ottobre). Se dietro è passato solo qualche spiffero ma nessun pallone, davanti il Cavalluccio non è riuscito a costruire nulla: lo 0.09 di xG (gol attesi), il più basso della stagione in casa bianconera, ha fotografato fedelmente una partita senza occasioni da rete, con appena 3 conclusioni totali (tutte innocue), un calcio d’angolo (al 2’) e appena 6 cross effettuati. Il fatturato della squadra di Mignani, nella metà campo avversaria, è stato un foglio bianco che ora il Cesena deve cominciare a riempire di inchiostro e soprattutto di gol, visto che nell’ultimo mese la media realizzativa è scesa ancora.