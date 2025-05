Cesena, c’è il Monza su Mignani

Mentre il Cesena riflette sugli uomini e pensa a sistemare le questioni burocratiche, altrove si guarda in casa bianconera. Ad esempio il Monza (anche il Modena?) ha messo nel mirino il tecnico Michele Mignani, che ha un altro anno di contratto con il Cavalluccio ma che attende di parlare con la proprietà per decidere se lasciare o raddoppiare. Ciò che si è capito negli ultimi mesi è che dei due (Artico e Mignani) ne resterà al massimo uno in quanto da gennaio il loro rapporto è stato inversamente proporzionale all’incedere delle stagioni e si è raffreddato con l’avvicinarsi del caldo. Soci e dirigenti sono tutti orientati dalla parte di Mignani, però Artico ha due anni di contratto, non ha richieste e quindi per salutarlo andrà pagato in anticipo. Di certo, se lo si tenesse senza credere in lui sarebbe un azzardo pericolosissimo.