Cesena-Brescia con Dario Hubner: sabato mattina il Bisonte sarà in piazza della Libertà per un’iniziativa di Bkt

Il BKT Tour passa domani da Cesena e lo fa con un grandissimo giocatore del passato che ha lasciato il segno sia con la maglia del Cesena che con quella del Brescia, che si affronteranno domani alle ore 15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Domattina Dario Hubner sarà in giro per la città di Cesena per una sessione di autografi e di incontro con i tifosi. Il Bisonte sarà in Piazza della Libertà dove, dalle 11.15 alle 12.15 regalerà e firmerà i palloni di BKT, oltre a essere a disposizione per le foto. Un momento speciale per tutti i sostenitori del Cesena e del Brescia per festeggiare lo storico gemellaggio tra le due tifoserie e, soprattutto, un doppio ex che ha scritto pagine importanti con entrambe le maglie.

Nel pomeriggio, durante l’intervallo della partita, ci sarà la “BKT Football Truck Challenge” che coinvolgerà due tifosi bianconeri in una gara di velocità con il BKT Football Truck, il modellino telecomandato diventato ormai celebre come porta-pallone ufficiale della Serie BKT.