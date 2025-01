Mentre il Bari ha definito l’acquisto di Nicholas Bonfanti, che sarà ufficializzato oggi dal club pugliese e che sarà regolarmente a disposizione sabato al Manuzzi, il diesse bianconero Fabio Artico continua a guardarsi intorno per trovare il profilo giusto da inserire a centrocampo. Il primo nome sulla lista del Cesena è quello di Matthias Braunöder, che il Como è pronto a muovere in prestito in questa sessione di gennaio. Ma sul mediano austriaco classe 2002 non c’è solo il club bianconero. Anzi, la concorrenza è folta e di qualità, a cominciare dalla Cremonese. Sembra ormai sempre più lontano, invece, il bosniaco Dario Saric, che il Palermo non intende muovere in prestito secco ma con un trasferimento oneroso, che al Cesena non interessa. Nel frattempo, a proposito di Como, ci sono ottime probabilità che Marco Curto possa chiudere in anticipo la sua esperienza in Romagna per rientrare al club lariano, che lo girerebbe alla Sampdoria. A questo punto non si muoverebbe più Piacentini e al Cesena servirebbe un’alternativa in difesa per ripristinare le coppie, senza dimenticare che c’è sempre un Simone Pieraccini che scalpita e che si è sempre fatto trovare pronto al momento del bisogno.