Cesena, Bohinen e Bisoli da valutare per venerdì a Verona

Archiviato il giorno di riposo e l’ultimo week-end del 2026 senza campionato, il Cesena si ritroverà oggi pomeriggio a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti in vista della difficilissima trasferta di venerdì sera (ore 20.30) al Bentegodi.

Il programma, dopo la prima seduta della nuova settimana nella quale andranno valutate soprattutto le condizioni di Bohinen e di Bisoli, prevede solo allenamenti al mattino, compresa la rifinitura di giovedì, al termine della quale il Cavalluccio partirà alla volta di Verona. Oggi pomeriggio, a Villa Silvia, non ci sarà Alessandro Diamanti: il tecnico bianconero sarà a Coverciano, assieme a tutti i colleghi, per partecipare alle votazioni della Panchina d’Oro, che come ogni anno premia gli allenatori più meritevoli di A, B e C della stagione precedente.

Rientrerà invece in Romagna, dopo la settimana trascorsa con la Nazionale albanese, Cristian Shpendi: il centravanti bianconero, che ha scelto di proseguire il proprio rapporto con il manager Fali Ramadani, è rimasto in panchina per tutta la gara anche ieri pomeriggio, nella sfida che l’Albania di Rolando Maran ha vinto a Budapest (0-2) sul campo della Bielorussia. Grazie a questo successo le Aquile di Tirana hanno vinto il Girone 1 di Lega C e hanno festeggiato la promozione in Lega B di Nations League.

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