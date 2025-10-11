Cesena, Blesa, Zaro e Ciervo: ecco tre nuovi intoccabili

C’è chi non ha ancora saltato una partita ma anche chi non ha ancora giocato una partita. C’è chi aveva cominciato forte e ha rallentato per colpa di qualche acciacco e chi, al contrario, ha mantenuto una velocità di crociera regolare. E poi c’è chi è andato a strappi o non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Queste sono le storie dei 12 volti nuovi del Cesena. Dal più presente, Giovanni Zaro, che nelle prime 7 giornate non ha ancora saltato un minuto, all’unico ancora invisibile, Peter Amoran. Che di Zaro è l’alternativa.

Sempre presenti

Da quando vestono il bianconero, ci sono 4 volti nuovi che sono sempre stati schierati dal primo minuto da Mignani: oltre a Zaro, che guida la classifica dei più presenti, in questo speciale elenco trovano posto Michele Castagnetti, Riccardo Ciervo e Jalen Blesa. Il regista ha disputato “solo” 5 partite, essendosi messo a disposizione solo dal mese di settembre: a Pescara non c’era, mentre contro l’Entella si è dovuto accontentare della tribuna per questioni burocratiche. In totale è rimasto in campo per 387 minuti su 450. Blesa, invece, è la sorpresa: percorso netto (7/7 da titolare in attacco) per un totale di 596 minuti in campo sui 630 totali. Solo Zaro, tra i nuovi acquisti, ha giocato più dell’attaccante spagnolo, che finora ha realizzato 2 gol, cioè uno in più dell’ex modenese e dello stesso Castagnetti, entrambi a segno a Marassi. Il miglior marcatore del Cesena è invece Ciervo, titolare 7 volte su 7 ma con 47 minuti in meno in campo (recuperi esclusi) rispetto a Blesa: da sabato è salito a 3 gol, staccando proprio lo spagnolo e Shpendi.

Titolari

Nella rosa di Mignani ci sono altri due titolarissimi arrivati in estate, che nelle ultime settimane hanno pagato a caro prezzo qualche problema fisico. Per quanto riguarda il minutaggio, Dimitri Bisoli è il quinto volto nuovo più utilizzato da Mignani: 6 presenze (ha saltato solo la Reggiana) per un totale di 363 minuti e un gol all’esordio contro il Pescara. Ma nelle ultime 4 giornate il figlio d’arte è stato schierato dal primo minuto solo a Frosinone. Discorso abbastanza simile per Gianluca Frabotta, titolare nelle prime 3 giornate di campionato e poi quasi “scomparso” per problemi muscolari: non convocato contro Venezia e Palermo, subentrato a Frosinone e in panchina una settimana fa contro la Reggiana. Totale: 256 minuti in campo, ma appena 24 racimolati dal 20 settembre in poi.

Gli altri