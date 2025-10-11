Cesena, Blesa, Zaro e Ciervo: ecco tre nuovi intoccabili

C’è chi non ha ancora saltato una partita ma anche chi non ha ancora giocato una partita. C’è chi aveva cominciato forte e ha rallentato per colpa di qualche acciacco e chi, al contrario, ha mantenuto una velocità di crociera regolare. E poi c’è chi è andato a strappi o non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Queste sono le storie dei 12 volti nuovi del Cesena. Dal più presente, Giovanni Zaro, che nelle prime 7 giornate non ha ancora saltato un minuto, all’unico ancora invisibile, Peter Amoran. Che di Zaro è l’alternativa.